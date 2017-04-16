تصرف غريب يفعله شاروخان عندما يفشل أحد أفلامه!الأحد، 16 ابريل 2017 02:14 م
أطل النجم الهندي شاروخان Shah Rukh Khan على الهواء مباشرة من مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي الدولي ال60 يوم الجمعة، حيث تم تكريمه مع الإشادة الخاصة بأعماله.
ملك الرومانسية أجري مقابلة علي هامش فعاليات التكريم، دردش فيها مع المخرج والمنتج الهوليوودي المعروف بريت راتنر، كما كشف عن الكثير من الأشياء شديدة الخصوصية في حياته.
وفي السياق، نجم بوليوود الذي يعد واحد من الشخصيات السينمائية الأكثر شهرة في العالم، كشف أنه يلجأ مباشرة إلى الحمام ويبكي عندما يشعر بفشل أحد أفلامه في شباك التذاكر.
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