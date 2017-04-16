أكد الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة كانت تدرس وجود زيادة للدعم على البطاقات التموينية خلال شهر رمضان قبل تولي الدكتور علي مصيلحي لمنصب وزير التموين.

وأنتقد الشريف من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان” على قناة “الحياة” الفضائية اليوم الأحد، ما تردد عن وجود “ياميش رمضان” على نقاط الخبز، مؤكدا أن استيراد “الياميش” يرهق المخزون الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وشدد على ضرورة تنقية البطاقات التموينية من الفئات التي ليست بحاجة أليها، حتى يصل الدعم لمستحقيقه.

وأعرب عن استيائه من احتكار مجموعة من التجار لمحصول الأرز، مشيرا إلى أنه على الرغم من انتاج مليون طن محليا ولكن بيتم استيراد الأرز لتلبية احتياجات السوق الداخلي.

وأعلن أنه قد تقدم للبرلمان بعمل مشروع زراعي بمنطقة “الساحل الشمالي” للري بمياه الامطار على مساحة 200 فدان، مشيرا إلى أن هيئة الأرصاد الجوية .