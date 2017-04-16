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تأجيل دعوى شطب «أيمن نور» من نقابة المحامين إلى 2 يوليو
المعارض المصري ايمن نور

تأجيل دعوى شطب «أيمن نور» من نقابة المحامين إلى 2 يوليو

الأحد، 16 ابريل 2017 02:12 م

أجلت، اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى تطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين لجلسة 2 يوليو المقبل.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٧٣٧٣ لسنة ٧٠ ق، نقيب المحامين، وقالت الدعوى إن أيمن نور أدين فى الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهى توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، مما يفقده شرط حسن السمعة، الذى يجب أن يتوافر فى أى محامٍ بنقابة المحامين، خاصة أنه لا يعمل بالمحاماة على الإطلاق الآن.

وأضافت أن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور، من جداولها لفقده كافة الشرائط القانونية لاستمرار عضويته في هذه النقابة العريقة ولكن دون جدوى، إلا أن أيمن نور مازال مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين وهو الأمر الذى يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.

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