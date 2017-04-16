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الأحد 16 ابريل 2017 03:07 مساءً
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81 سائحاً زاروا المعالم الأثرية بمنطقة تونا الجبل بالمنيا
مدينة الأحياء فى المنيا

81 سائحاً زاروا المعالم الأثرية بمنطقة تونا الجبل بالمنيا

الأحد، 16 ابريل 2017 03:07 م

زار 81 سائحا ألمانيا وبرازيليا منطقة تونا الجيل بمركز ملوي بمحافظة المنيا،اليوم الأحد، لمشاهدة المعالم الأثرية والسياحية والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وقال مدير مكتب تنشيط السياحة بالمنطقة فرج عبد العزيز، في تصريح له اليوم: إن الزيارة تتضمن التعرف على المعالم الأثرية بمنطقة تونا الجبل وما تحويه من جبانة الطيور المحنطة ومقبرة الكاهن والسراديب وتمثال ومومياء تحوت وزيارة مقبرة بيتوزيرس كبير الكهنة والإله تحوت وايزادورا والساقية الرومانية ولوحة أخناتون، موضحا أنهم توجهوا إلى منطقة آثار بني حسن الشروق بمركز ومدينة أبوقرقاص.

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