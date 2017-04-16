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"يديعوت أحرونوت": العثور على هرم قرب مستوطنة إسرائيلية بطابع فرعوني
بقايا هرم

"يديعوت أحرونوت": العثور على هرم قرب مستوطنة إسرائيلية بطابع فرعوني

الأحد، 16 ابريل 2017 02:52 م
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سلط تقرير إسرائيلي الضوء على بقايا هرم نادر عثر عليه بالقرب من مستوطنة يهودية في الأراضي المحتلة طوله 3.5 أمتار.

وأوضح التقرير الذي نشر اليوم الأحد في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن القدماء بنوا أهرامات بأحجام مختلفة في جميع أنحاء العالم وليس فقط في مصر القديمة.

وأشار إلى أن الحضارة المصرية القديمة أثرت على الثقافة الهيلينية التي هيمنت على الأراضي المحتلة، والحضارة الهيلينية أثرت على اليهود الذين عاشوا في كنفها.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الهرم بنى على الحدود بين المستوطنات اليهودية والأدومية.

وتطرق إلى الفرق بين طريقة دفن الموتى لدى المصريين القدماء واليهود أيام فترة الهيكل، موضحًا أن المصريين كانوا يعتمدون على التحنيط أما اليهود فمسألة الدفن كانت تتم على مرحلتين الأولى هي تحلل الجسد والثانية نقل عظام الشخص مع عظام أفراد عائلته.

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