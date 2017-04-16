المشدد 5 سنوات لإمام وخطيب مسجد في قنا لتحريضه على العنفالأحد، 16 ابريل 2017 01:38 م
قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد الصغير، وعضوية المستشارين أيمن محمد طيطة وعماد سامى ورد خان، وسكرتارية محروس قراعة ومحمد حسنى، بالسجن المشدد خمس سنوات لإمام وخطيب بإدارة أوقاف قنا، بتهمة الترويج لأفكار تدعو للعنف باستعمال القوة والإرهاب لهدم نظم الدولة.
تعود الواقعة إلى أبريل 2016، بوصول بلاغاً إلى الأجهزة الأمنية يتهم “على ا ع” 47 عاما، إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف قنا، يفيد باستخدام صفحة التواصل الاجتماعى “فيس بوك” الخاصة به فى ترويج الأفكار والمعتقدات التى تدعو إلى استخدام العنف، لهدم نظم الدولة الأساسية وتغيير مبادئ الدستور باستعمال القوة والإرهاب.
تم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة التى وجهت له تهمة ترويج أفكار تدعو للعنف وهدم نظم الدولة وتغيير مبادئ الدستور بالقوة والإرهاب، وقيدت النيابة الواقعة برقم 3621 لسنة 2016 كلى قنا، وإحالتها إلى محكمة جنايات قنا، وحملت القضية رقم 12242 لسنة 2016 جنايات قنا، وقضت فيها على المتهم حضوريا بالسجن المشدد 5 سنوات.
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