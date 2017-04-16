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الأحد 16 ابريل 2017 01:35 مساءً
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الجهاز الطبي بالأهلي: عماد متعب راحة من التدريبات والعلاج الطبيعي
عماد متعب

الجهاز الطبي بالأهلي: عماد متعب راحة من التدريبات والعلاج الطبيعي

الأحد، 16 ابريل 2017 01:35 م
أ ش أ

حصل عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة سلبية، من مران اللاعبين الغائبين عن مباراة أسوان المقرر لها التاسعة والربع مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 22 من مؤجلات الدوري الممتاز.

وذكر النادي الأهلي -على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد - أن عماد متعب أدى جلسة علاج طبيعي مساء أمس بعد الحقنة التي حصل عليها الجمعة الماضي، بينما فضل الجهاز الطبي منحه راحة من التدريبات والعلاج طبيعي اليوم على أن يستأنف تدريباته الثلاثاء المقبل.

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