رئيس الوزراء يوافق على توفير «الموارد المالية» لخطة تطهير الترعالأحد، 16 ابريل 2017 01:33 م
التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بعدد من الوزراء في إطار متابعة الخطط والمشروعات التي تعكف الوزارات على تنفيذها في الوقت الراهن.
واطلع “إسماعيل” خلال اجتماعه بوزيري الري والزراعة على الموقف التنفيذي لمشروع قناطر أسيوط، وجهود استنباط أصناف زراعية جديدة أقل استهلاكا للمياه.
وخلال اجتماعه بوزيري الري والزراعة، أكد وزير الري سير العمل بمشروع قناطر أسيوط بمعدلات متسارعة ووفق البرامج الزمنية المخطط لها، ومن المقرر افتتاح المشروع نهاية شهر يونيو 2017، كما عرض الوزير خطوات تنفيذ مشروع “ممشى أهل مصر” والذي يهدف لإنشاء ممشى على النيل بالمحافظات الواقعة على النيل.
وأشار وزير الري إلى قيام الوزارة بتكثيف الخطة الإعلامية الرامية إلى توعية المواطنين بأهمية ترشيد استخدام المياه والحفاظ على المجاري المائية وعدم التعدي عليها.
كما تطرق إلى الموقف التنفيذي لعمليات إزالة التعديات على نهر النيل، إلى جانب موقف شبكة الري والصرف التي تساهم في توصيل المياه لنهايات الترع والمصارف، ووافق رئيس الوزراء على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطة تطهير الترع والمصارف وإزالة ورد النيل.
وعرض وزير الزراعة تقريرًا حول خطة الوزارة لزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية واستخدام أساليب جديدة لترشيد استهلاك المياه،وأكد أنه يتم دراسة تعميم تجربة تسوية الأراضي الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة “الليزر”، والتي تعمل على تمهيد الأرض بما يساهم في خفض استهلاك المزارعين من المياه وتقليل تكاليف الإنتاج، مع العمل على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه.
-
الليلة.. الزمالك في مواجهة الأزمة أمام المقاصة
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، مباراة في غاية الصعوبة أمام نظيره مصر المقاصة على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ...Sun, 16 Apr 2017 06:43:00 GMT
-
«المرور»: هدوء بالمحاور .. وكثافات بمخارج العاصمةSun, 16 Apr 2017 08:25:06 GMT
-
الأمن تلقي القبض على 15 متهما في أحداث "كوم اللوفي" بالمنيا
قال مصدر أمني بمحافظة المنيا إن أجهزة البحث الجنائي في مركز سمالوط ألقت القبض على 15 متهما على خلفية مشادات وقعت بين أهالي قرية (كوم اللوفي) مساء أمس، وأكد أن أجهزة ...Fri, 14 Apr 2017 15:18:07 GMT
-
«الداخلية» تجدد المناشدة للإبلاغ عن الإرهابيين بمكافأة نصف مليون جنيه
قال مصدر أمني بمحافظة المنيا إن أجهزة البحث الجنائي في مركز سمالوط ألقت القبض على 15 متهما على خلفية مشادات وقعت بين أهالي قرية (كوم اللوفي) مساء أمس، وأكد أن أجهزة ... ...Fri, 14 Apr 2017 10:00:07 GMT
-
أطباء يستخرجون كتلة متحجرة بطول 11.5 سم من جسم مريض !
وتوجه الهندي، ماهيش باتيل، البالغ من العمر 49 عاما، إلى المستشفى بعد معاناته من ألم مفاجئ في بطنه. وبعد الفحص عن طريق الأشعة السينية، اكتشف الأطباء حجرا يبلغ طوله 11.5 ...Fri, 14 Apr 2017 09:40:39 GMT
-
تفاصيل خطيرة عن متهم في «تفجير المرقسية»
كشف محمد، شقيق عمرو يوسف، أحد المتهمين بتفجير الإسكندرية، أن شقيقه علم بنبأ إدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين بتفجير كنيسة “مار مرقس” بالإسكندرية، وهرع على الفور ...Fri, 14 Apr 2017 11:38:12 GMT
-
«الإسكان» تعلن تفاصيل وحدات «العاصمة الجديدة»
أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المرحلة الأولى بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على 17 ألف وحدة سكنية، مشيدا بما تم التوصل له من أعمال خلال ...Fri, 14 Apr 2017 11:07:31 GMT
-
وزيرالبترول يترأس إجتماع الجمعية العامة ل"بوتاجاسكو"
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز ( بوتاجاسكو ) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور وكيل ...Fri, 14 Apr 2017 09:01:25 GMT
-
تعرف على طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين
يتم اختيار أحد الأفراد المقيدين بالبطاقة آلياً لكتابة الرقم القومى له لتأكيد هوية صاحب البطاقة انه من يقوم بالتحديث ثم الضغط على حدث بياناتك فيقوم الموقع بتوجيهك ...Fri, 14 Apr 2017 08:25:01 GMT