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تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية إمبابة» إلى 25 مايو
محكمة ـ احداث كرادسة ـ مذبحة كرداسة

تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية إمبابة» إلى 25 مايو

الأحد، 16 ابريل 2017 01:30 م

أجلت محكمة جنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة”، تأجيلًا إداريًا، بسبب تعذر إحضار المتهمين من محبسهم لانشغال قوات الأمن بتأمين الاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط وحددت جلسة 25 مايو المقبل لنظر القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبدالحكم، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن إتهام حيازة الأسلحة النارية.

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