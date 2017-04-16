وقع اليوم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بروتوكول تعاون لتخصيص و تعبئة شنط رمضان لتوزيعها علي الاسر الأكثر احتياجات والاولي بالرعاية، تتضمن الشنطة 2 كيلو سكر و 2 كيلو ارز و كيلو مكرونة بالاضافة الي الزيت او البقوليات.

و أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن البروتوكول يتضمن التزام الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الشركات التابعة بتوفير 900 طن من السلع الأساسية لوزارة الأوقاف لتوزيعها علي الاسر الاولي بالرعاية و الاكثر احتياجا.

و أضاف وزير التموين و التجارة الداخلية انه في اطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك تم الاتفاق علي افتتاح معارض ” اهلا رمضان ” في القاهرة و المحافظات بالتنسيق مع الغرف التجارية و الشركات التابعة لوزارة التموين، و اقامة عدد من المنافذ لتغطية كافة المناطق و الاحياء لتوفير كافة الاحتياجات من السلع الاساسية باسعار تنافسية و اقل من الاسواق لتحقيق التوازن و الاستقرار و التخفيف عن المواطنين و خاصة محدودي الدخل

وقال الدكتور مختار جمعة انه تم تحديد معايير و ضوابط لاختيار الاسر التي سيتم توزيع شنط رمضان لها بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي و المحليات بالاضافة الي المساجد في المناطق المختلفة، بما يضمن الوصول الي المواطنين المستحقين و الاكثر احتياجا، مشيرا انه تقرر توزيع حوالي 40 مليون جنيه في شكل مساعدات و اعانات مالية للتيسير علي المواطنين الاقل دخلا و الاكثر احتياجا، كما سيتم تخصيص حوالي 26 مليون جنيه لتوزيعها كقروض حسنة للاسر و المواطنين محدودي الدخل و سيتم اختيار الاسر طبقا لقواعد و ضوابط تضمن وصول الدعم الي مستحقيه.