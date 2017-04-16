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خروج 143 «سجيناً» بعفو رئاسي
مصلحة السجون وزارة الداخلية سجن حراسة

خروج 143 «سجيناً» بعفو رئاسي

الأحد، 16 ابريل 2017 01:28 م

عقد قطاع مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 68نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

ومن ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم  حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 75نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

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