أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة 11 متهمًا في أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة في ديسمبر 2014، تأجيلًا إداريًا، بسبب تعذر إحضار المتهمين من محبسهم لانشغال قوات الأمن بتأمين الاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط وحددت جلسة 25 مايو المقبل لنظر القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين في القضية رقم 20352 لسنة 2014 جنايات كرداسة للمحاكمة الجنائية وتضم 11 متهمًا منهم 10 هاربين ومتهم واحد محبوس ويواجهون اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة دون ترخيص في أحداث عنف شهدتها مدينة كرداسة ديسمبر 2014.