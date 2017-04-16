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محافظ القاهرة يشارك الأرمن الأرثوذكس قداس عيد القيامة
عاطف عبد الحميد

محافظ القاهرة يشارك الأرمن الأرثوذكس قداس عيد القيامة

الأحد، 16 ابريل 2017 01:24 م
أ ش أ

شهد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة نائباً عن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم قداس كنيسة الأرمن الارثوذكس بمناسبة عيد القيامة .

وهنأ المحافظ الاسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الارثوذكس بالقاهرة مشيداً بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الشعب .

كما زار المحافظ كاتدرائية بطريريكية الأرمن الكاثوليك بعابدين وقدم التهنئة للمطران / كريكور أوغسطينوس كوسا مطران طائفة الأرمن الكاثوليك.

وأكد المحافظ على الروابط القوية والمشاعر الاخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب وان مصر ستظل بلد الامن والأمان لكل المصريين .

وكان المحافظ قد شهد مساء أمس القداس الذي ترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، كما شهد قداس الطائفة الانجيلية بعيد القيامة برئاسة الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر .

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