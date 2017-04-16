أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن قيام الوزراة تخفيض سعر جملة الأرز الهندي الذي يتم طرحه علي البطاقات التموينية، الي ٥٥٠ قرشاً للكيلو بدلاً من ٦٣٠ قرشاً للكيلو، وذلك لضمان استمرار توافره للمواطنين، وتأمين احتياجاتهم لشهر رمضان الكريم.

واضاف على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد الآن أن الوزارة تدرس بالتعاون مع وزارة المالية تقديم “منحة رمضان” زيادة الدعم على البطاقة التموينية خلال شهر رمضان، لافتاً إلى انه فى حالة توافر التكلفة المالية سيعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء المقبل.