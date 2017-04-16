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«الزراعة»: منافذ جديدة لبيع تذاكر الحدائق والمتنزهات
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة‎

«الزراعة»: منافذ جديدة لبيع تذاكر الحدائق والمتنزهات

الأحد، 16 ابريل 2017 01:18 م

كشف الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن استعدادات الوزارة لاستقبال أعياد الربيع، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء جميع الإجازات للعاملين في الحدائق والأطباء البيطريين، كما تم فتح منافذ جديدة للتذاكر.

وأضاف في اتصال هاتفي ببرنامج “صباح أون” عبر فضائية “on live”، أن جميع الحدائق والمتنزهات جاهزة لاستقبال المواطنين، وهناك تنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة من أجل تأمين الحدائق أمنيًا وصحيًا.

واوضح أن منافذ وزارة الزراعة موجودة طوال العام، ويتم ضح كميات كبيرة من السلع في المناسبات، مضيفأ: “الأسعار الموجودة في المنافذ تقل عن الموجودة في السوق بنسبة 20%”.

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