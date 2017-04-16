 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 01:32 مساءً
روابط سريعة
التموين: استلام 189 طن قمح من المزارعين في ثاني أيام موسم التوريد
علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماع الاسبق

التموين: استلام 189 طن قمح من المزارعين في ثاني أيام موسم التوريد

الأحد، 16 ابريل 2017 01:17 م
كتب: ربيع شعبان

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأن إجمالي ما تم توريده من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، فى ثاني أيام موسم التوريد، بلغ 189 طنا من (أسوان، وسوهاج، وأسيوط، وبنها).

جاء ذلك في تصريحات لوزير التموين اليوم الأحد على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتوفير 900 طن سلع غدائية مع قرب شهر رمضان.
وكان موسم توريد القمح المحلي قد بدأ أمس علي أن يستمر حتي 15 يوليو القادم، فيما تم توفير 14 مليار جنيه لشراء القمح المحلي، وسيتم صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد من خلال ثلاثة بنوك.

ومن ناحية أخري، نفى وزير التموين ارتفاع أسعار الأرز على البطاقة التموينية، مؤكدا أن السعر لن يزيد عن 6.5 جنيه بنسبة كسر 10 إلى 12% حتى توريد الموسم المقبل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3