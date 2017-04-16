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مدير أمن سوهاج: لن نتخلى عن حماية أمن مصر
اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج‎

مدير أمن سوهاج: لن نتخلى عن حماية أمن مصر

الأحد، 16 ابريل 2017 01:15 م

قال اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، إنهم جاءوا إلى الكنيسة لتقديم واجب التهنئة بعيد القيامة المجيد من أجل التغلب على الأحزان التي طالت الشعب المصري في الأيام الأخيرة، مؤكدًا أن جهاز الشرطة ساهرًا من أجل تقديم واجبه.

وأوضح مقبل، في لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن الجميع في مصر يد واحدة في مواجهة الإرهاب، مشددًا أنهم لن يتخلوا عن حماية أمن مصر، والإرهاب لن يستطيع أن ينال من أمن مصر.

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