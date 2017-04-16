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إخلاء كنسية "سان بيار دارين" بفرنسا بعد اقتحام شخص لها أثناء الاحتفال بعيد القيامة
وزير الداخلية الفرنسي

إخلاء كنسية "سان بيار دارين" بفرنسا بعد اقتحام شخص لها أثناء الاحتفال بعيد القيامة

الأحد، 16 ابريل 2017 01:16 م
أ ش أ

أخلت قوات الأمن الفرنسية كنسية (سان بيار دارين) الواقعة بوسط مدينة نيس (جنوب غرب) بعد اقتحام شخص للمكان وتهديد المتواجدين فيه أثناء الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وألقت الشرطة، التي فرضت طوقا أمنية، القبض على هذا الرجل الذي كان يرتدي زيا عسكريا وقفازات للتزلج، بحسب مصادر محلية.

يشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي ماتياس فيكل وجه بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية الكنائس خلال الاحتفالات الدينية بعيد الفصح اليوم الأحد في أرجاء البلاد.

وقال فيكل” إن استمرار المستوى المرتفع للتهديد الإرهابي يتطلب التزام درجة عالية من اليقظة وبشكل خاص حول الأماكن ذات الطابع الديني”.

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