تأجيل محاكمة المتهم بقتل «شاب الكافيه» إلى 20 مايوالأحد، 16 ابريل 2017 01:06 م
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شاب كافيه مصر الجديدة، عقب مشاهدة مباراة كرة القدم بين “مصر والكاميرون”، لجلسة 20 مايو، لموافقة المحكمة على الطلب المقدم من هيئة دفاع المتهم بمناقشة شهود الإثبات من الأول للسادس وعلى النيابة إعلانهم، والتصريح للمدعى بالحق المدنى بإعلان أسامة النجار صاحب الكافيه بالدعوى المدنية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبدالخالق عفيفى وأيمن محمد سلامة وامانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
وكانت نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، أمرت بإحالة المتهم عمرو مصطفى حسين وشهرته “فزاع”، 30 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل المجنى عليه محمود بيومي، 24 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، عمدًا بالتعدي عليه بآلة حادة أودت بحياته داخل كافيه “كييف” بمصر الجديدة؛ للخلاف على ثمن المشروبات، كما قررت النيابة إحالة أسامة النجار صاحب الكافيه، وعبد الرؤوف محمود، مدير الكافيه، إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهما باحتجاز الزبائن، والتحصل على مبالغ مالية دون وجه حق.
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