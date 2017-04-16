أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم تأمين احتياجات البوتاجاز لمنطقة القطامية بالقاهرة من المخزون الاستراتيجي، وذلك عقب الحريق الذي نشب أمس في خط أنابيب نقل المنتجات البترولية السويس / القطامية عند مدخل شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن شركة أنابيب البترول بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح وتشغيل خط بوتاجاز القطامية، عقب الحصول على إذن النيابة بالبدء في الإصلاح من خلال فرق إدارة الصيانة المتخصصة والمتواجدة بالمكان منذ اندلاع الحريق، ومن المتوقع إعادة تشغيل الخط مساء اليوم أو صباح الغد على أقصى تقدير.

من جانبه، أوضح المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، أنه تم الاستعانة بمركز معلومات شبكة القاهرة الكبرى قبل البدء في أعمال الحفر والإصلاح للاستدلال على وجود مرافق بالأماكن المخططة للحفر، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من تطبيب الخط من الجهتين بطبة هيدروليكية لمنع أي تسريب، تمهيداً لاستبدال الجزء التالف من الخط وإنهاء أعمال الإصلاح وفتح البلوف المغلقة وإعادة تشغيل الخط.

وأضاف أن الخط، الذي تم تشغيله منذ عام 1990، يستخدم في نقل البوتاجاز من السويس لمراكز تعبئة البوتاجاز في مسطرد والقطامية ويعمل بكفاءة عالية ويتم التحكم في تشغيله من خلال غرف البلوف المنتشرة على امتداد مساره.