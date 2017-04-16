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البابا تواضروس يغادر طنطا إلى الإسكندرية.. لهذا السبب!
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البابا تواضروس يغادر طنطا إلى الإسكندرية.. لهذا السبب!

الأحد، 16 ابريل 2017 01:04 م

أكد مصدر كنسي أن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يتوجه إلي الإسكندرية لزيارة أسر شهداء الكنيسة المرقسية بالانفجار الذي وقع يوم الأحد الماضي.

جدير بالذكر أن البابا تواضروس توجه صباح اليوم إلي مطرانية طنطا والتقى بأهالي شهداء كاتدرائية مارجرجس التي تعرضت لتفجير يوم الأحد الماضي.

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