استنكر مجلس النواب الليبي، السبت، دعوة “المجلس الرئاسي غير الدستوري” المجتمع الدولي من أجل التدخل العاجل في مدن جنوبي البلاد.

وقال مجلس النواب في بيان: “يستنكر مجلس النواب الليبي ما قام به المجلس الرئاسي غير الدستوري من مخاطبة المجتمع الدولي وطلب التدخل العاجل لما وصفه بتدهور الأوضاع في جنوب ليبيا”.

وأضاف البيان أن هذا التدخل “يخدم مصلحة الميليشيات المسلحة وعصابات التهريب والمرتزقة الأجانب والجماعات المتطرفة التي عاثت في جنوب ليبيا فساد منذ سنوات”.

واستهجن بيان مجلس النواب الليبي أن تأتي هذه الدعوة من “المجلس الرئاسي في وقت تسعى قواتنا المسلحة لبسط الأمن وفرض سيادة الدولة” في مناطق جنوبي البلاد.

وأشار البيان إلى عرض التلفزيون التشادي “اعترافات من مرتزقة عائدين من قتال قواتنا المسلحة في قتلها للميليشيات والمتطرفين والمرتزقة الأجانب وعصابات التهريب”.

وجدد البيان التأكيد على “عدم مشروعية المجلس الرئاسي المقترح وكل ما يصدر عنه”، ودعا إلى “احترام سيادة ليبيا والإعلان الدستوري الحاكم في البلاد، واحترام إرادة الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية”.