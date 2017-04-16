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البنك الأهلي: توقف خدمات البطاقات بأنواعها
البنك الاهلي المصري

البنك الأهلي: توقف خدمات البطاقات بأنواعها

الأحد، 16 ابريل 2017 01:03 م
متابعات

يبدأ البنك الأهلي المصري، إجراءات تحديث الخدمات الإلكترونية التى يقدمها، وهو الأمر الذى قد يستتبعه تأثر أو توقف خدمات البطاقات بأنواعها “ائتمان – خصم – مرتبات – مدفوعة مقدمًا”، اعتبارًا من مساء اليوم، الأحد، منتصف الليل، الموافق 16/4/2017 حتى صباح غد الاثنين الموافق 17/4/2017.

يأتى ذلك في إطار حرص البنك الأهلى المصري، على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، سيقوم البنك بتحديث عدد من البرمجيات الآلية بهدف استمرار تطوير مستوى أداء الخدمات المصرفية والمنتجات الحالية والمستقبلية بما يحقق رغبات العملاء وتطلعاتهم.

وأكد البنك الأهلي حرصه على الاستمرار فى تحديث الأنظمة الآلية لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية حديثة ومتطورة.

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