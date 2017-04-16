كشف رئيس اتحاد عمال مصر، جبالي المراغي، عن لقاء هام مع رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل.

وقال المراغي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباحك عندنا”، اليوم الأحد، إنه سوف يناقش مع رئيس الوزراء، سُبل إنقاذ الصناعات الثقيلة، وصناعة الغزل والنسيج.

وزف المراغي، بشرى سارة لعمال مصر، قائلاً: “سوف يكون هناك هدايا في انتظاركم، في عيدكم يوم 1 مايو”.