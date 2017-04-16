أدى أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تأهيل وعلاج طبيعي، في “الجيم” الخاص بمقر الجزيرة، تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق.

وأوضح الجهاز الطبى لفريق كرة القدم بالنادى الاهلى أن حجازى يواصل التدريبات فى اطار البرنامج التأهيلى المحدد له للتخلص من آلام الإجهاد في العضلة الضامة والتي أبعدته عن المشاركة في المبارايات.