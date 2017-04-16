وفد من البنك الدولي يزور مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدرالأحد، 16 ابريل 2017 12:58 م
زار وفد رفيع المستوى من بعثة البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط مدينة بدر لتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى، المنفذ والجارى تنفيذه بالمدينة، وذلك برفقة المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس صلاح حسن نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.. فيما كان في استقبال الوفد المهندس عادل إبراهيم الدسوقى رئيس جهاز تنمية مدينة بدر.
وقدم المهندس الدسوقى عرضا وافيا عن مدينة بدر، وتفاصيل الوحدات والخدمات المنفذة والجارى تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعى، موضحا توزيع مواقع العمارات داخل المدينة، كما اشتمل العرض على المراحل المختلفة للمشروع.
وطرح وفد البنك الدولى أسئلة حول بعض التفاصيل المتعلقة بالإسكان الاجتماعى بالمدينة، فيما قام مسئولو الوزارة بالرد على جميع الأسئلة والاستفسارات التى تم طرحها.. ثم قام الوفد بجولة داخل المدينة لمعاينة مراحل المشروع والخدمات المختلفة المنفذة والجارى تنفيذها، وتفقد الوفد مدرسة (الياسمين) للتعليم الأساسى بالحى الخامس، والتى تعمل منذ بداية العام الدراسى الحالى لاستيعاب قاطنى المشروع.
وأشاد الوفد بمشروع الإسكان الاجتماعي، مؤكدين أنه فكرة عظيمة جدا يجب أن تستفيد منها جميع الدول العربية، وعلى وجه الخصوص التى تعاني من مشكلة الإسكان للشباب ومحدودي الدخل، خاصة وأن المشروع يوفر الخدمات المختلفة، ومنها التعليمية بجوار السكن، كما يوفر المواصلات المختلفة، إضافة إلي المستوى عالى الجودة في التنفيذ والتشطيب للوحدات، ومناسبة السعر، مقارنة بسعر الوحدات في السوق الخاص.
ومن جانبه، أكد المهندس صلاح حسن أن مشروع الإسكان الاجتماعي بمصر من أكبر مشروعات إسكان محدودى الدخل بالعالم، كما أن المشروع يوفر عددا كبيرا من فرص العمل، نظرا لحجم العمل الهائل بمراحله المختلفة، وهو الأمر الذى يعد أثرا غير مباشر لعملية الإسكان مما يؤثر علي الاقتصاد برمته.
يذكر أنه سبق زيارة وفد من البنك الدولى لمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة العاشر من رمضان، وأشادوا بالحجم الكبير من الوحدات الذى ينفذ بالمدينة، وجودة التنفيذ والتشطيب.
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