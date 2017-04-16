ننشر درجات الحرارة المتوقعة غداً الأثنينالأحد، 16 ابريل 2017 12:54 م
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومصر الوسطى، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غربا وعلى حلايب وشلاتين والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة .
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج على البحرين مابين متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 16 30
الإسكندرية 17 26
مطروح 15 26
بورسعيد 16 22
دمياط 16 22
بلطيم 15 27
الإسماعيلية 14 30
السويس 14 30
العريش 9 25
نخل 9 28
طابا 10 29
الطور 17 29
مرسى علم 18 30
الغردقة 18 31
شرم الشيخ 20 30
رفح 8 24
كاترين 9 23
سيوة 16 32
المنيا 12 30
الفيوم 13 30
رأس سدر 16 30
أبوسمبل 17 32
وسط الدلتا 15 29
أسيوط 14 30
سوهاج 14 31
الأقصر 14 32
أسوان 15 32
شلاتين 17 30
حلايب 19 27
الوادى الجديد 12 32
قنا 15 32
نويبع 19 31
السلوم 14 27
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 26 38
المدينة 21 35
الرياض 21 34
المنامة 26 30
أبوظبى 25 35
الدوحة 26 35
الكويت 23 31
دمشق 7 24
بيروت 16 21
عمان 8 22
القدس 10 21
غزة 15 24
بغداد 17 31
مسقط 27 34
صنعاء 11 29
الخرطوم 23 37
طرابلس 16 24
تونس 12 24
الجزائر 12 21
الرباط 15 26
نواكشوط 19 33
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 7 21
اسطنبول 8 18
اسلام اباد 23 39
نيودلهى 27 43
جاكرتا 24 32
بكين 12 25
كوالامبور 25 33
طوكيو 15 21
أثينا 12 22
روما 8 23
باريس 3 15
مدريد 12 28
برلين 1 9
لندن 3 12
مونتريال 1 9
موسكو -5 3
نيويورك 9 20
واشنطن 12 25
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