«التموين»: طباعة أسعار المنتجات على العبوات الشهر القادمالأحد، 16 ابريل 2017 01:27 م
أكد ممدوح رمضان المستشار الإعلامي لوزير التموين، أن طباعة أسعار المنتجات على العبوات سيتم تنفيذها في نهاية مايو القادم حين الانتهاء من مخزون البضائع المتواجدة في الأسواق.
وأشار رمضان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح عندنا” على قناة “المحور” إلى أن مصر لا تستطيع تطبيق سياسة “الأسعار الجبرية” نظرا لأنها سوق حر، ولكن الدولة لديها أدوات لضبط الأسعار، مؤكدا أن الحكومة تحاول تعظيم أدواتها بعد تراجعها خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الحكومة سيطرت بالكامل على تجارة وتداول السكر حيث ستقوم باستيراد السكر لزيادة المعروض بالأسواق، مبشرا المواطنين بـانخفاض اسعار السكر.
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