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الأحد 16 ابريل 2017 12:09 مساءً
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للمرة الثانية.. هادي الجيار يصور مشاهد بمسلسل كفر دلهاب في واحة سيوة
هادي الجيار

للمرة الثانية.. هادي الجيار يصور مشاهد بمسلسل كفر دلهاب في واحة سيوة

الأحد، 16 ابريل 2017 12:08 م
وكالات

انتقل الفنان هادي الجيار لاستكمال تصوير باقى مشاهده بمسلسل “كفر دلهاب” بمنطقة واحة سيوة للمرة الثانية ويستمر بها مدة أسبوع.
وقال هادي الجيار - فى تصريح للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن اختيار واحة سيوة لتصوير المشاهد فيها يرجع لوجود مواقع طبيعية فيها تناسب أحداث المسلسل،وكان قد تم تصوير مشاهد من قبل هناك.
ولفت إلى أنه أنهى مساحة 85% من دوره بالمسلسل الذي من المقرر عرضه بموسم دراما رمضان المقبل،ويأتي في إطار من التشويق الدرامي يغلب عليه طابع الرعب.
المسلسل يشارك في بطولته يوسف الشريف ومحمد رياض وروجينا وإيمان الطوخي، تأليف عمرو سميرعاطف، إنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد نادر جلال.

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