شهدت مدينة كوجالي شمال غرب تركيا أول واقعة تزوير في الأصوات، في الساعات الأولى من يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصيرية التي تحدد مستقبل تركيا.

وحسب صحيفة “زمان” التركية شهدت مدينة كوجالي في شمال غرب تركيا، أول واقعة تلاعب في عملية التصويت من خلال سيدة صوتت في صندوقين انتخابيين مختلفين.

وعلى الفور قام المراقبون التابعون لحزب الشعب الجمهوري باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كما شهدت مدينة إسطنبول، انتشار اللوحات الدعائية لصالح “نعم للدستور” في أحد المقرات الانتخابية، بشكلٍ مبالغ فيه أثار غضب المتواجدين.

وفي حي أسكودار شوهد العديد من الصور الخاصة بليلة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016، كمحاولة للتأثير على الرأي العام.

أمَّا مدينة حكاري تم تعيين جميع أعضاء لجنة الإشراف على الصندوق الانتخابي رقم 212، من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

يذكر أن تركيا بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم التصويت على تعديل 18 مادة دستورية تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، عن طريق 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا، في 167 ألف و140 صندوقا انتخابيا و461 صندوقا انتخابيا داخل السجون، بين الساعة 07:00 و17:00 بتوقيت تركيا.