أعلن الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس اتحاد كتاب مصر، عن تحويل مبلغ 5 ملايين جنيه من ودائع للاتحاد بفائدة 8% إلى شهادات المجموعة “ب” فى البنك الأهلى المصرى بفائدة 16.25% بمعدل زيادة نحو نصف مليون جنيه سنويًّا لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد موافقة بنك الاستثمار القومى وبدءًا من الأول من أبريل.

وأكد عبد الهادى، في بيان صحفي صادر امس، أن ذلك جاء تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية بتحويل ودائع الاتحاد إلى شهادات “ب”، أو وعاءات إدخارية جديدة، بنسبة فائدة بنكية أعلى من النسب الحالية الممنوحة، وذلك بعد تعويم الدولار، والانخفاض الحاد للقيمة الشرائية للجنيه، وحفظًا لحقوق الأعضاء.