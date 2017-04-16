تحتفل مصر بعيد شم النسيم، وهو العيد الذي يستغله كل من يعمل في المجال الفني للحصول على قسط من الراحة، بسبب انشغالهم في تصوير مجموعة من الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال شهر رمضان المبارك.

الزعيم عادل إمام كان في مقدمة من قرروا الحصول على أجازة قصيرة من تصوير دوره في العمل الدرامي الجديد “عفاريت عدلي علام” رغبة منه في قضاء مجموعة من الوقت مع أسرته وأحفاده، بعيدا عن ضغوط العمل، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

غادة عبد الرازق هى الأخرى اتفقت مع طاقم عمل مسلسل “أرض جو” الذي تشارك به في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وطاقم عمل فيلم “رؤية” الذي تلعب بطولته أيضا، على تأجيل تصوير أحداثها من أجل الاحتفال بشم النسيم مع أبنائها، خاصة وأنها انشغلت الفترة الماضية في تصوير كل أعمالها التي وضعتها في موقف صعب منعها من الحصول على أية أجازات.

هاني سلامة بطل مسلسل “طاقة نور” قرر بالاتفاق مع منتج العمل تامر مرسي على تأجيل تصوير المسلسل من أجل رغبته في السفر إلى العين السخنة لقضاء الأجازة هناك، على أن يستأنف يوم الثلاثاء المقبل تصوير دوره في العمل لكي يكون جاهزا للعرض خلال شهر رمضان المبارك.

يسرا اللوزي المعروفة بحبها وعشقها لأكل الرنجة والفسيخ حصلت على أجازة قصيرة من تصوير دورها في مسلسل “طاقة القدر” الذي يلعب بطولته حمادة هلال رغبة منها في أداء الطقوس التي تعودت على فعلها سنويا.