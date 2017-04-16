يزور رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم القاهرة خلال الساعات المقبلة على رأس وفد كبير.

ومن المقرر أن يلتقي «الحكيم» والوفد المرافق له، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر والبابا تواضروس.

ويطلع «الحكيم» القيادة السياسية على على مجريات العملية السياسية في العراق، والحرب ضد الإرهاب “داعش”، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة وسبل تفعيل العلاقات الثنائية.

يذكر أن الرئيس السيسي التقى بمقر إقامته في الأردن الدكتور حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي على هامش انعقاد القمة العربية الثامنة والعشرين خلال شهر مارس الماضي.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء دعم مصر الكامل لوحدة واستقرار العراق وسيادته على كامل أراضيه، مشيدا في هذا الصدد بالتقدم المحرز في العمليات العسكرية الجارية حاليًا ضد تنظيم داعش لاستئصاله من آخر معاقله في غرب الموصل.

وشدد الرئيس على أهمية القضاء على التطرف من جذوره ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز النسيج الوطني لقطع الطريق على كافة محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن.