صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات استقبل اليوم الأحد السفينة “SLOMAN ARIDNE” وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

وقال المتحدث الإعلامي إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينة “بوسيدون اكسبريس” وعلى متنها 177 راكبا و 105 شاحنات، والسفينة الحرية وعلى متنها 8 ركاب، و 72 شاحنة.. فيما غادرت العبارة “عمان” وعلى متنها 868 معتمرا، بالإضافة إلى العبارة “محبة” على متنها 996 معتمرا إلى ميناء ينبع.

وأشار إلى أن ميناء نويبع يستقبل العبارة “آيلة” وعلى متنها 375 راكبا منهم 134 معتمرا، والسفينة “بريدج” وعلى متنها 8 برادات و4 تريلات .. وغادرت العبارة “آيلة” وعلى متنها 11 تريلا والسفينة “بريدج” وعلى متنها 35 برادا و 11 تريلا و 206 طرود سمك.

وأوضح أن العبارة الرياض غادرت ميناء الغردقة وعلى متنها 392 راكبا و 9 سيارات متجهة إلى ميناء ضبا السعودى.