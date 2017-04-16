أجري البابا تواضروس بطريرك الكنيسة المرقسية، صباح اليوم الأحد، زيارة سريعة إلى مطرانية طنطا التقي خلالها الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها لتقديم واجب العزاء فى شهداء كنيسة ماري جرجس ومواساة مصاب الحادث الإرهابي الذى أسفر عن استشهاد 28 قبطيا وسقوط أكثر من 76 مصابا.

وفور وصوله للمحافظة، استقبله اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية البابا يرافقه اللواء طلعت منصور سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، كما التقي البابا لفيف من الأساقفة والقساوسة والقمص لسماع مطالبهم ومشاركة المصابين والشهداء أحزانهم.

وخلال اللقاء، أوصي البابا بتوافير كافة احتياجات المصابين وأهالس شهداء، مضيفا: “مسلمو وأقباط مصر يد واحدة لمواجهة الإرهاب وبناء الوطن”.

وفرضت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، حالة من الاستنفار الأمني والسرية الكاملة لتأمين فعاليات زيارته للمصابين داخل مستشفيات جامعة طنطا، ولقائه أهالي الشهداء عقب أداء صلاة القداس بمناسبة عيد القيامة.