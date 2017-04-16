مع اقتراب موسم دراما رمضان يلاحظ الظهور المكثف للفنان محمود عبد المغني الذي يشارك في 4 مسلسلات يدخل في اثنين منها عالم الخادمات مع يسرا في “تحت أمر السيادة” ومع هيفاء وهبي في” الحرباية”.

ويواصل عبد المغني تصوير دوره في مسلسل “تحت أمر السيادة” الذي تدور أحداثه في إطار عالم الخادمات، عبر مكتب تخديم صاحبته الفنانة يسرا وهناك العديد من القصص ما بين الغيرة والشك والجرائم والأسر المدمرة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

ويشارك في بطولة المسلسل إيمان العاصي، وكريم فهمي، ومراد مكرم، وبوسي، وعايدة رياض، وتأليف إياد عبد المجيد ومحمد رجاء، وهيثم دبور، وإخراج هاني خليفة.

ويستأنف عبد المغني نهاية الأسبوع الجاري تصوير أحداث مسلسل “الحرباية” مع النجمة اللبنانية هيفاء التي تجسد شخصية “عسلية” وتعمل خادمة لدى إحدى الأسر الراقية مما يعود عليها بتغيير كامل في حياتها إلي الأفضل.

ويشارك في بطولة المسلسل منذر رياحنة، ودينا، ورحاب الجمل، وصبري عبد المنعم، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد صيام من تأليف أكرم مصطفى وإخراج مريم أحمدي.

وانتهى عبد المغني من تصوير 70% من مشاهده في مسلسل “لعبة الصمت” حيث يجسد شخصية ضابط شرطة.

وتدور أحداث المسلسل في كواليس الحياة الرئاسية وما يدور في كواليس الحياة السياسية في مصر في فترات سابقة.

ويشارك في مسلسل “لعبة الصمت” ياسر جلال ودينا فؤاد وهنا شيحة وعزت أبوعوف وميريهان ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج أحمد سمير فرج.

ويحل محمود عبد المغنى ضيف شرف في مسلسل “الجماعة 2”، حيث يجسد ضمن الأحداث شخصية قيادي إخواني، والعمل من تأليف الكاتب الكبير وحيد حامد، وإخراج شريف البنداري.