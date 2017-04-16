 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 01:45 مساءً
روابط سريعة
مقتل وإصابة 14 مدنيا بقصف صاروخي لـ "داعش" على دير الزور
القصف التركي على سوريا

مقتل وإصابة 14 مدنيا بقصف صاروخي لـ "داعش" على دير الزور

الأحد، 16 ابريل 2017 12:54 م

مقتل وإصابة 14 مدنيا بقصف صاروخي لـ “داعش” على دير الزور

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3