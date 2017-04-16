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براءة آية حجازي و6 آخرين من قضية «الاتجار بالبشر»
محكمة

براءة آية حجازي و6 آخرين من قضية «الاتجار بالبشر»

الأحد، 16 ابريل 2017 11:54 م

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، المنعقدة بمحكمة عابدين، ببراءة آية حجازي و6 آخرين، لاتهامهم بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الإتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية من المؤتمرات.

وذكرت تحقيقات النيابة قيام المتهمين وهم كل من “محمد حسنين مصطفى، آية محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدي محمود، محمد السيد محمد وزينب رمضان عبد المعطي «هاربة»، بتكوين عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مُخالف للقانون، وبدون ترخيص، وأطلقوا عليه «جمعية بلادي»، شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة.

وتوصلت التحقيقات إلى قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال، وحاجاتهم، وصغر سنهم.

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