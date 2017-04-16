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عودة 195 مصريا ووصول 28 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم
منفذ السلوم

خلال 24 ساعة

عودة 195 مصريا ووصول 28 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

الأحد، 16 ابريل 2017 11:58 م
أ ش أ

أكد مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري عودة 195 مصريًا ووصول 28 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال ال24 ساعة الماضية.
وقال مدير الأمن - في تصريح له اليوم الأحد - إن المنفذ استقبل 195 مصريًا بينهم 127 وصولا شرعيا و68 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 526 بينهم 193 مصريًا و333 ليبيًا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

وأضاف مدير الأمن أنه تم إنهاء إجراءات وصول 28 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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