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استشاري تغذية تحذر من تناول «الفسيخ»
فسيخ - الفسيخ

استشاري تغذية تحذر من تناول «الفسيخ»

الأحد، 16 ابريل 2017 11:52 م

دعت الدكتورة ناهد الحسيني استشاري التغذية العلاجية، إلى تناول الرنجة بدلًا من الفسيخ في شم النسيم، معلقةً: “الفسيخ غلط جدًا، ومفيش حاجة اسمها بكترية صحية، لأنه مملح ومتخزن لفترة طويلة”.

وأضافت في لقائها عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأحد، أن من الضروري تناول قطعة صغيرة جدًا من الفسيخ إذا أراد الشخص تناول فسيخ، معلقه: “أي حاجة في الدنيا لو كترت منها هاتضرك، والمطلوب الوسط”.

وناشدت الحسيني، إلى انتقاء الأماكن التي يتم شراء الملوحة منها حتى لو تم دفع تكلفة أعلى، مشيرة إلى أن الأطعمة التي يفضل تناولها مع الفسيخ هي البقدونس والبصل والخضراوات وشرب المياه بكثرة.

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