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42 قرارا إداريا لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي وبني سويف الجديدة
وزير اﻻسكان مصطفى مدبولي‎

42 قرارا إداريا لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي وبني سويف الجديدة

الأحد، 16 ابريل 2017 11:51 م
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 31 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء بقرية سياحية كائنة بين علامتي الكيلو 270.05 و الكيلو 270.758 بحري طريق “إسكندرية/ مطروح” الساحلي، والمتمثلة في بناء أعمدة دور أرضي لعدد من المباني، بدون الحصول علي ترخيص بناء.

وذكرت وزارة الإسكان - في بيان اليوم الأحد- أن مدبولي أصدر11 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في بناء أدوار علوية، بدون الحصول علي ترخيص.

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