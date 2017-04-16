أصدر الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 31 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء بقرية سياحية كائنة بين علامتي الكيلو 270.05 و الكيلو 270.758 بحري طريق “إسكندرية/ مطروح” الساحلي، والمتمثلة في بناء أعمدة دور أرضي لعدد من المباني، بدون الحصول علي ترخيص بناء.

وذكرت وزارة الإسكان - في بيان اليوم الأحد- أن مدبولي أصدر11 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في بناء أدوار علوية، بدون الحصول علي ترخيص.