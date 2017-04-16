غادرت 3 أفلام، مرشحة للعرض في موسم عبد الفطر المقبل، البلاتوهات في أسبوع واحد، أملاً في الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج قبل حلول شهر رمضان المبارك، لتكون جاهزة تماماً للعرض في عيد الفطر.

أول الأفلام التي انتهى تصويرها، هو “عنترة ابن ابن ابن ابن شداد”، بعد أكثر من 6 أسابيع تصوير، بطولة الفنان محمد هنيدي، وجرى التصوير في أكثر من مكان بينها مدينة الإنتاج الإعلامي، شوارع مصر الجديدة، سقارة، الفيوم، بالإضافة إلى مشاهد الصحراء، حيث يجسد هنيدي دور حفيد الفارس عنترة العبسي، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

ويشارك في البطولة خالد سرحان، لطفى لبيب، درة، علاء مرسي، باسم سمرة، إخراج شريف إسماعيل.

أما فيلم “جواب اعتقال”، فقد انتهى بطله محمد رمضان كذلك من تصوير المشاهد الأخيرة فيه، قبل يومين، مستغلا الأجازة التي حصل عليها من الخدمة العسكرية التي يؤديها حالياً، وسعى رمضان للترويج للفيلم، الذي يطرح في عيد الفطر، مبكراً بنشر البوستر الدعائي الأول له على حسابه بموقع تبادل الصور “انستجرم”.

وظهر محمد رمضان على أفيش الفيلم حاملا “آر بى جى”، وعلق على الصورة “البوستر الرسمي الأول لفيلم جواب اعتقال.. ثقة فى الله نجاح سوف يُقاس بالريختر.. عيد الفطر 2017 ميعادنا”.

الفيلم بطولة محمد رمضان، إياد نصار، سيد رجب، دينا الشربينى، محمد عادل، صبرى فواز، وتدور أحداثه حول شخصية “خالد الدجوى” أحد المنضمين إلى الجناح العسكرى ضمن جماعة إرهابية متطرفة تنفذ عمليات إجرامية خطيرة، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وكذلك انتهى الفنان طلعت زكريا، من تصوير فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ”، ويتوقع طرحه كذلك خلال موسم عيد الفطر المقبل.

الفيلم بطولة طلعت زكريا، ريم البارودي، نيرمين ماهر، بيومى فؤاد، كريم أبو زيد، ورامى غيط، وخالد حمزاوي، تأليف محمد فضل، وإنتاج مدحت سعد، وإخراج محمد سعيد.