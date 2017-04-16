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أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 91 شخصا إلى ليبيا عبر السلوم
منفذ السلوم

أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 91 شخصا إلى ليبيا عبر السلوم

الأحد، 16 ابريل 2017 11:49 م

أحبطت أجهزة الأمن بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، محاولة تسلل 91 شخصا حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري إخطارا يفيد بضبط 91 شخصا بينهم 32 من المنيا و10 من سوهاج و4 من البحيرة و4 من الدقهلية و3 من كفر الشيخ و3 من أسيوط و3 من الفيوم واثنين من القليوبية وواحد من كل من قنا والقاهرة والجيزة وبني سويف و20 سودانيا و6 يمنيين، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية.

واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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