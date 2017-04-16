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تشغيل خط الغاز المحترق بالتجمع الخامس.. اليوم
انفجار خط غاز بالتجمع الخامس

تشغيل خط الغاز المحترق بالتجمع الخامس.. اليوم

الأحد، 16 ابريل 2017 11:49 م

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم تأمين احتياجات البوتاجاز لمنطقة القطامية بمحافظة القاهرة من المخزون الاستراتيجى للبوتاجاز، مشيراً إلى أن شركة أنابيب البترول بدأت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح وتشغيل خط بوتاجاز القطامية عقب الحصول على إذن النيابة بالبدء فى الإصلاح من خلال فرق إدارة الصيانة المتخصصة والمتواجدة بالمكان منذ اندلاع الحريق وأنه من المتوقع إعادة تشغيل الخط مساء اليوم أو صباح الغد على أقصى تقدير.
من جانبه أوضح المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، أنه تم الاستعانة بمركز معلومات شبكة القاهرة الكبرى قبل البدء فى أعمال الحفر والإصلاح للاستدلال على وجود مرافق بالأماكن المخططة للحفر، وأنه تم بالفعل الانتهاء من تطبيب الخط من الجهتين بطبة هيدروليكية لمنع أى تسريب، تمهيداً لاستبدال الجزء التالف من الخط وإنهاء أعمال الإصلاح وفتح البلوف المغلقة وإعادة تشغيل الخط.
 
وأضاف حافظ، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن الخط الذى تم تشغيله منذ عام 1990 يتم من خلاله نقل البوتاجاز من السويس لمراكز تعبئة البوتاجاز فى مسطرد والقطامية، ويعمل بكفاءة عالية ويتم التحكم فى تشغيله من خلال غرف البلوف المنتشرة على امتداد مساره.

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