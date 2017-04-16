الغردقة تتصدر المدن السياحية المصرية في نسبة الإشغالات الفندقيةالأحد، 16 ابريل 2017 12:07 م
أكد الخبير السياحي عصام علي، ارتفاع نسبة الحجوزات الفندقية في مدينة الغردقة بنسب ملحوظة ليصل نسبة الإشغالات الفندقية الي 46% بداية من أول أبريل وحتي الآن ما يشير إلى أن السياحة خلال العام الجاري 2017 شهدت انفراجة كبيرة بداية من يناير وحتي الآن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من 2016، وان نسبة السياحة الوافدة خلال 2017، ارتفعت بنسب تقارب 55% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
وارجع الخبير السياحي ارتفاع نسبة الإشغالات داخل قري وفنادق الغردقة الي ارتفاع نسبة السياحة الوافدة من دول ألمانيا واوكرانيا وبيلا روسيا والصين والهند والمجر والتشيك وصربيا ولاتفيا والبوسنة وهستونيا وانجلترا وايطاليا والسويد والنرويج والدنمارك وبعض السائحين الروس الوافدين عن طريق مطارات اسطنبول وبيلاروسيا واوكرانيا.
وأضاف أن نسبة الاشغالات الفندقية من قبل العرب والمصريين الذين يقضون عيد شم النسيم وعيد القيامة المجيد اللذان يوافقان اليوم الأحد وغدا الاثنين بعد حصول القطاعات الاقتصادية في مصر علي أجازة رسمية خاصة وأن أغلب المصريين يفضلون قضاء هذه الأعياد في المناطق السياحية في الغردقة ومرسي علم وشرم الشيخ والإسكندرية.
وأشار عصام إلى انه علي أثر الانفراجة السياحية التي شهدتها الفنادق والقري السياحة في مصر بدأت هذه الفنادق في تعويض العمالة التي فقدتها بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء أواخر عام 2015 وبعد تسريح عدد كبير من العاملين تحت ضغوط تخفيض النفقات بسبب انخفاض إيراداتها.
وأوضح الخبير السياحي أن فنادق الجونة تصدرت نسبة الإشغالات الفندقية في الغردقة تلاها سهل فنادق حشيش ثم فنادق مكادي.
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