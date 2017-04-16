خلال رمضان
"الأوقاف": 40 مليون جنيه نقدا إعانة للفقراء و26 مليونا قروضا حسنةالأحد، 16 ابريل 2017 11:50 م
أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن الوزارة قامت بتخصيص أكثر من 40 مليون جنيه نقدا كإعانة للفقراء بالاضافة إلى 26 مليون جنيه قروضا حسنة بدون فوائد خلال شهر رمضان المقبل.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف مع وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بموجبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير 900 طن سلع غذائية (سكر-أرز-مكرونة).
وأكد جمعة على التعاون المثمر والمستمر بين مختلف مؤسسات الدولة لتخفيف المعاناة عن المواطن المصري خاصة الطبقات الأكثر احتياجا مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف قامت بتوفير تكلفة التعاقد من موازنتها .
وأضاف أن الوزارة ستقوم بتوزيع الشنط الغذائية (2 كيلو أرز وكليو مكرونة و2 كيلو سكر) من أجود الأنواع فى 20 شعبان المقبل من خلال المساجد والأئمة . مشيرا إلى أن لديها قاعدة بيانات محدثة بالأسر الأكثر دعما وفقرا فى القرى والنجوع وأنه يمكن للفروع إضافة سلع أخرى على السلع الأساسية.
وأضاف أن الوزارة تسعى الى مساعدة الفقراء مع قرب شهر رمضان الكريم ومحاربة الفئات التى تتخذ من الدين ستارا لتحقيق مزايا ومصالح مثل توزيع السلع الغذائية كدعاية انتخابية.
وأكد جمعة أن وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التموين وفرت العام الماضي 12 ألف راس من الماشية المذبوحة بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه مشيرا إلى أن نجاح التجربة يدفع الوزارة الى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التموين للإعداد لصكوك الأضحي خلال عيد الأضحى المبارك.
من جانبه ، قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن الوزارة تدرس بالتعاون مع وزارة المالية تقديم “منحة رمضان” وزيادة الدعم على البطاقة التموينية خلال شهر رمضان مشيرا إلى انه فى حالة توافر التكلفة المالية سيتم العرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء المقبل.
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