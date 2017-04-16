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زوجة «الشريعي»: أوافق على عمل فيلم سينمائي لقصة حياة «الموسيقار» لكن بشروط
الموسيقار الراحل عمار الشريعي
الموسيقار الراحل عمار الشريعي

زوجة «الشريعي»: أوافق على عمل فيلم سينمائي لقصة حياة «الموسيقار» لكن بشروط

الأحد، 16 ابريل 2017 11:52 م
محيط - خالد الريس

نفت الإعلامية ميرفت القفاص زوجة الموسيقار الراحل عمار الشريعي تلقيها أي عرض لتقديم قصة حياة زوجها من خلال أعمال فنية سواء دراما تلفزيونية أو أفلام سينمائية، مؤكدة أن ما عرض عليها هو عمل فيلم تسجيلي من التلفزيون المصري.
وأعربت  الإعلامية ميرفت القفاص من خلال لقائها ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأحد، عن عدم رفضها لإنتاج فيلم سينمائي يروي قصة حياة الموسيقار الراحل، بشرط أن يكون “الإنتاج سخي” ويليق باسم عمار الشريعي.
واشترطت أن يكون سيناريو العمل الفني مكتوب بشكل جيد ويحتوي على حقائق وليست شائعات.

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