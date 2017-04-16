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لماذا تزداد نسبة «الحمل» في فصل الربيع؟!
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لماذا تزداد نسبة «الحمل» في فصل الربيع؟!

الأحد، 16 ابريل 2017 11:46 م

قالت خبيرة علم الطاقة، الدكتورة مها العطار، إن المصري القديم، اهتم في فترة الربيع، بتناول أطعمة مهمة للغاية، وهي الخضروات؛ وعلى رأسها “الخص الأخضر”.

وأوضحت العطار، في حوار مع برنامج “صباح أون”، المذاع على شاشة “أون لايف”، اليوم الأحد، أن الخص بالنسبة للمصري القديم، رمز للإنجاب والخصوبة.

وأضافت أن السيدات التي تعاني من مشاكل في الحمل طوال فترة السنة، من الممكن أن تحمل بسهولة في فصل الربيع.

وأكدت العطار، أن الربيع صاحب فترة الاخصاب الأعلى طوال السنة، وأن هذا الكلام طبي.

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