تفتتح السفارة الفلسطينية بالقاهرة والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، أسبوع الفيلم الفلسطيني الثالث بالقاهرة، وذلك في السادسة مساء الثلاثاء المقبل بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ويكرّم الأسبوع الذي تنظمه سفارة فلسطين بالقاهرة والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، الفنان المصري عزت العلايلي والسيناريست بشير الديك والمخرج غالب شعث والمنتج حسين القلا.

وقال ناجي الناجي مدير المركز الإعلامي والثقافي بسفارة دولة فلسطين بالقاهرة إن أسبوع الفيلم الفلسطيني الثالث في مصر الكنانة يعرض القضايا الوطنية الفلسطينية بلغة سينمائية معاصرة، كمعاناة الأسرى البواسل في سجون الاحتلال، والذي يوافق تاريخ افتتاح الأسبوع يوم الأسير الفلسطيني ويعرض أربعة أفلام حول قضيتهم وحقوقهم العادلة، وكذلك قضايا تهويد القدس والاستيطان واللاجئين والحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووجه الناجي الشكر لكافة الجهات التي عملت على إقامة الأسبوع وإنجاحه، وخصّ بالذكر رئيس صندوق التنمية الثقافية الدكتور أحمد عواض، ومسؤول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية المخرج أشرف فايق.

وقال الناقد الأمير أباظة إن تنظيم أسبوع الفيلم الفلسطيني يأتي ضمن إطار مخرجات “عام القدس السينمائي” الذي أعلنه مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الأخيرة، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور المشؤوم و50 عامًا على احتلال الأراضي العربية عام 1967، مؤكدًا على استمرار السينما العربية في عملها لبيان معاناة المواطن الفلسطيني والعربي نتيجة الاحتلال الاسرائيلي الغاشم.

وأوضح المخرج فايق جرادة المدير الفني للأسبوع أن لجنة المشاهدة أقرت 18 فيلمًا للعرض، من إخراج عدد متنوع من صناع الأفلام الفلسطينية والذين ينتمون لمدارس فنية مختلفة، وأن الأفلام المختارة قد أنتجت خلال الأعوام الثلاثة السابقة، منها 9 أفلام تعرض للمرة الأولى في جمهورية مصر العربية، ومشيدًا بحرص الفنانين المصريين والفلسطينيين على إعلاء الصورة لفضح كافة ممارسات المحتل الغاشمة.

جدير بالذكر أن الأفلام التي ستعرض خلال الأسبوع في الفترة من 18 حتى 24 أبريل هي: مروان لأحمد برغوثي، قهوة لكل الأمم لوفاء جميل، روشميا لسليم أبو جبل، رقـم خـاص لعمر العماوي، شـيـبـس لجهاد الشرقاوي، صناعة بريطانية لرأفت أبو زيد، أبو عرب لمنى الظاهر، عمواس لديمة أبو غوش، الحبر المرلإيليا غربية، الجنة الآن لهاني أبو أسعد، مهلة حياة لأحمد موقدي، نون والزيتون لامتياز دياب، بيتنا الذي نعيش فيه لدارين البو، رحلة كنبة لعلاء العلي، الطوق الأبيض لحنين جابر، نداء الأرض لنغم نزار.