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تزامناً مع عيد القيامة.. مديرو الأمن يتفقدون محيط الكنائس
وزير الداخلية مجدي عبدالغفار

تزامناً مع عيد القيامة.. مديرو الأمن يتفقدون محيط الكنائس

الأحد، 16 ابريل 2017 11:32 م

يواصل مديرو الأمن بالمحافظات، اليوم الأحد، جولاتهم الميدانية لتفقد الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الكنائس لمتابعة جهود تحقيق أعلى معدلات التأمين بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، تحسبًا لأى أعمال تخريبية.

ونقل مديرو الأمن توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، باليقظة التامة والتعامل بحسم مع الخارجين على الإطار القانونى.

وتأكدوا من تفعيل البوابات الإلكترونية وجهاز الكشف عن المعادن وكاميرات المراقبة وانتظام الخدمات الأمنية، وشددوا على دقة فحص المترددين والتفتيش الجيد والتأكد من هويتهم وشدة اليقظة والانتشار الجيد للقوات.

كما تابع عدد من مديرى الأمن إجراءات وبيانات عملية لعناصر قوات التدخل السريع تحسبًا لأى أعمال تخريبية، مع المراجعة الدقيقة لكل نقاط تأمين المنشآت المهمة والحيوية.

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